مبالغ ندفعها لمزايا لا نستخدمها..!

الفَرق بين السيارة (ستاندر والفل كامل) يصل في بعض السيارات إلى مائة ألف، وبعضها إلى عشرين ألفًا حسب نوع السيارة. إذن هناك مبالغ كبيرة يتم إنفاقها في غير وجهتها الصحيحة؛ وهو ما يؤكد أن سلوك بعض المستهلكين يحتاج إلى توعية وإرشاد؛ لتعديل هذا الخلل لديهم.