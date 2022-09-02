فحص الزواج.. هل يُضاف الإيدز؟

دعونا نتحدث بصراحة.. يوجد بعض الشباب أو الشابات ممن عملوا أخطاء ونزوات قبل الزواج، لن أتحدث عنها؛ لأن من تاب تاب الله عليه، والأهم عدم العودة للأخطاء السابقة، والتوبة النصوح، وفي نهاية الأمر الثواب والعقاب عند المولى -عز وجل-، ولكن ما يعنينا في هذا الأمر ألا يتضرر طرف من سلوكيات الطرف الآخر، بمعنى أن يقوم شخص بعمل سيئ، يعود ضرره على شخص آخر لم يعمل شيئًا، وهذا ما ينطبق على موضوع الزواج؛ إذ يمكن أن يكون أحد الطرفين مصابًا بمرض مُعدٍ خطير مثل الإيدز بسبب نقل دم أو اتصال جنسي وغيرهما، ومن ثم يقوم بنقله للطرف الآخر السليم بدون علمه، وربما يكون بدون علم الشخص المصاب أيضًا؛ ولذلك أتمنى أن يضاف لفحص الزواج تحليل (مرض الإيدز)، وقانا الله وإياكم شره.