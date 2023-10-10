من استغل القضية الفلسطينية؟

ما يحدث حاليًا في دولة فلسطين المحتلة، وقطاع غزة تحديدًا، من حرب تدور رحاها، ستخلف -إن لم تكن خلفت حتى اللحظة- آلاف القتلى، ومثلهم من المشردين والباحثين في المستشفيات عن إيقاف نزيف الدم، وضمد الجراح، في واحدة من صور المأساة المتكررة وأشكال الألم وأنين الوجع..!! من وقت لآخر يعيش العالم نتائج مناوشات بالحديد والنار بين حركة حماس وبعض الحركات الفلسطينية ودولة الاحتلال "إسرائيل" التي تتلقى دعمًا غربيًّا واسع النطاق، يكون ضحيتها في الغالب المواطن الفلسطيني الأعزل، والمزيد من الخسائر في الأرواح، وكذلك الدمار والخراب في البنية التحتية؛ لما تخلفه -دون شك- هذه الحروب من نتائج مدمرة وصادمة ماديًّا وإنسانيًّا..!!