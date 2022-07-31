تداول المجتمع قبل أيام ما قيل إنه تصريح لنائب مدير جمعية الذوق العام حول سؤال البعض للآخرين "متى تتزوج..؟"ـ واعتباره ذلك من مخالفة الذوق العام؛ ما يعني أن طرح مثل هذه الأسئلة يُعدُّ خرقًا لمبادئ الذوق العام والإتيكيت، والتدخل المباشر في خصوصيات الناس وشؤونهم الداخلية؛ وقد يكلف نزاعًا حقوقيًّا وشكاوى مستقبلية إذا أخذنا في الاعتبار الحق الأصيل في الجانب القانوني وتبعاته على محمل الأهمية..!!