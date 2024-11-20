حضانات للأطفال في العمل..!

جميعنا يعلم أن المشغول أو المهموم لا يمكن أن يعطي بشكل جيد؛ وبالتالي تتأثر إنتاجيته وعمله، وبدلاً من أن يصبح معطاء مفكرًا مبدعًا في جهة عمله يمكن أن يصبح عبئًا على منظومة العمل، ويساهم في تدنيها.