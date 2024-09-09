بيع المشروبات الغازية لمن فوق 18 عامًا..!

ربما يقول البعض إنهم يستطيعون إرسال السائق أو اللجوء لأي أحد عندما يرغبون في الشراء. وهذا صحيح، ولكن غالبية الأطفال، وبخاصة المرحلتان الابتدائية والمتوسطة، يتناولون المشروبات الغازية بعد خروجهم من المدرسة بعيدًا عن رقابة والديهم. فإذا تم تحديد الشراء لمن هم فوق ١٨ عامًا سنقضي على أهم وقت يمكن للأطفال تناول تلك المشروبات فيه؛ لأنهم بعد هذا الوقت تحت سلطة أولياء الأمور، ولا يمكنهم تناول ذلك المشروب الضار بكل سهولة؛ وهو ما يعني أن تحديد شراء المشروبات الغازية بعمر ١٨ عامًا يُعتبر مناسبًا جدًّا، ويحقق المصلحة العامة، وأتمنى أن يضاف لها مشروبات الطاقة التي تعتبر مضرة وغير صحية، بحسب ما أثبت ذلك العديد من الدراسات العلمية الموثقة.