"العلا" إلى قمم المجد
في أرض "العلا" جبال تحكي عالمية المكان؛ فهي الخطاب الحضاري الموجَّه إلى العالم، وحضور الجواهر على أرض العلا يزيدها قيمة ورفعة؛ فما أجمل الوقوع على الأرض إذا صادفت يدك جوهرة.
تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 2017 برئاسة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بهدف تطوير محافظة العلا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وفق أهداف رؤية السعودية 2030م، من توسيع لقاعدة الاقتصاد السياحي، وتنويع لمصادر الدخل.. إنه الاستثمار في الطبيعة، وتحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية للتراث. فعندما يعمل الإخوة معًا تتحول الجبال إلى ذهب!!
عالمية العلا تكمن في قيمتها التاريخية، الثقافية والحضارية.. وقد سُميت بوادي القرى، وتاريخها يعود إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنين.
العلا عاصمة الآثار، وبلد الحضارات، وستكون -بإذن الله- قريبًا "عروس الصحراء".
أطلق عليها سكانها اسم "عروس الجبال". هذه الجبال تعددت أشكالها، واتحدت ألونها، وكأنها عرائس بين الرمال.. ومنها ما أخذ شكل الفيل، وتسمَّى باسمه.
تعمل الهيئة الملكية وتعكف على تخطيط المحافظة، وإعادة تنظيمها بما يتناسب وطبيعتها الجيولوجية والجغرافية، والعمل على خلق بيئة سياحية طبيعية، تتماهى مع الطبيعة الإلهية، والاستثمار الأمثل فيها؛ إذ حباها الله بالجَمال الفريد. هي فريدة من فرائد الطبيعة، ويراها القدماء ويشعرون بأنها شيء روحي.
الرحَّالة ابن بطوطة زارها سنة 726هــ، وقال عن أهلها: "… وأهل هذه القرية أصحاب أمانة، ويزول الشك فيهم؛ فالإنسان العلاوي اجتمعت فيه صورة هيبة الجبل وتعالي النخلة"!!
قيل لنابليون يومًا: إن جبال الألب الشاهقة تمنعك من التقدم، فقال: "يجب أن تزول من الأرض".
وعلى النقيض من ذلك نرى عراب الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برؤية مستقبلية ثاقبة، يرى أن هذه الطبيعة الجبلية يجب أن تبقى كما هي.. إنها الحقيقة الموجودة على أرض العلا، فسلامًا على الذين يزهرون الأرض إذا نزلوا بها، وكأنهم في بقاع الأرض أنهار.
هذه الجبال تعد من الجبال النارية، التي تحولت إلى رسوبية، وتعرضت على مَرّ العصور لعوامل التعرية؛ فتشكَّلت فيها الكثير من التجويفات الصخرية ذات الأشكال المتنوعة، والصور الطبيعية البديعة، مع سهولة النحت في حجرها؛ لذلك هناك الكثير من الأشكال المنحوتة، والواجهات المرسومة نحتًا، والبيوتات المحفورة داخل هذه الجبال، والمقابر المتناثرة في الكثير منها.
نحن لا ننظر لهذه الجبال من مقياس الفكر البشري، وإنما من مقياس خالقها الذي أتقن كل شيء صنعه.. وصورة الجبال في العلا بمنزلة مرايا لعروق الأرض الحية.. مطواعة للرجال، الذين يملكون الأمل والحلم، ويقدرون على تحدي المستقبل.
وبطبيعة الحال، فإن البلاد تُقاس برجالها، لا بجبالها.