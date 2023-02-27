"العلا" إلى قمم المجد

وعلى النقيض من ذلك نرى عراب الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برؤية مستقبلية ثاقبة، يرى أن هذه الطبيعة الجبلية يجب أن تبقى كما هي.. إنها الحقيقة الموجودة على أرض العلا، فسلامًا على الذين يزهرون الأرض إذا نزلوا بها، وكأنهم في بقاع الأرض أنهار.