التبرُّع بالأعضاء.. بارقة أمل للمحرومين

رغم أن السعودية تشهد في الوقت الحالي تطوُّرات إيجابية كثيرة، سواء على مستوى الانفتاح الذي يشهده مجتمعها، أو النهضة الاقتصادية المتواصلة التي تحققها على هدي رؤية السعودية 2030، أو الطفرة التشريعية الهائلة التي تهدف لاستكمال المنظومة القانونية، بما يتوافق مع انضمام السعودية للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن أبرز ما طغى على مشهدنا المحلي خلال الفترة الأخيرة، حسب وجهات نظر كثيرين، هو التغيُّر الكبير في المفاهيم، الذي تبدو أكبر تجلياته في تزايد حالات التبرع بالأعضاء من أشخاص متوفين دماغيًّا بعد موافقتهم خلال حياتهم؛ وهو ما أسهم في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى الذين كانوا في حاجة إلى إجراء عمليات لزراعة كلى أو قلب أو كبد.. وغير ذلك؛ وبالتالي اكتمل شفاؤهم بعد معاناة استمرت سنوات طويلة، تحمَّلوا فيها صنوفًا من الآلام واليأس وعذاب الانتظار.