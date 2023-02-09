نحو آفاق جديدة
"نحو آفاق جديدة" هو عنوان انطلاقة النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميًّا "Leap" المقام في الرياض، والذي يستقطب الرواد والملهمين في الشركات العالمية، وعدد ضخم من مبتكري التقنية والخبراء من جميع أنحاء العالم؛ لاكتشاف الأفكار الخلاقة والرائدة.
ويصحبنا هذا المؤتمر في رحلة مذهلة بين مختلف الابتكارات التقنية والأفكار العلمية؛ التي تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات الضخمة التي تواجه الدول في مجتمع سريع التطور، والذي ينبغي على جميع المجالات مواكبته وعلى رأسها مجال التعليم، كيف لا! و"التعليم ليس إعدادًا للحياة، بل هو الحياة نفسها" كما يقول جون ديوي.
والمتأمل لما توصلت له التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من التقنيات الحديثة يجد نفسه أمام التساؤلات التالية: ما انعكاسات هذه التقنيات على التعليم؟ وما التحديات التي تولدها؟ وما دور المنظومة التعليمية في مواجهة تلك التحديات والتعامل معها حاضرًا ومستقبلًا؟
والحقيقة أن للتقنيات الحديثة انعكاساتها على المقررات الدراسية، والوسائل التعليمية، والأساليب التدريسية، وجميع أبعاد العملية التعليمية، كما يتولد عن تلك التقنيات عدد من التحديات ينبغي على المنظومة التعليمية مواجهتها والتعامل معها، كتحدي تطوير المناهج الدراسية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في العالم الرقمي، وتوفير البنية التحتية التقنية، والموارد والتجهيزات المدرسية اللازمة، بالإضافة إلى تهيئة وتدريب منسوبي التعليم للتعامل مع التقنية، وتوظيفها في تحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفعالية.
ويشير ذلك إلى الدور المهم المنوط بمنظومة التعليم في التخطيط الفعال للتعامل مع تلك التقنيات واستيعابها؛ بهدف مواكبة التقدم الحاصل في دول العالم، وضمان التوافق مع متطلبات العالم الرقمي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير قدرات العاملين في الميدان التعليمي؛ للتعامل مع هذه التقنيات بالشراكة مع الجهات المختصة في التدريب على هذا المجال، والتركيز على إعداد الطلاب وتهيئتهم وتدريبهم في المجالات التقنية الحديثة، وتوفير مصادر تعليمية ثرية ومتكاملة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات؛ لتعزيز التقدم المطلوب، والاستفادة من المؤتمرات العالمية، وعقد الشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى استثمار أفكار أبناء الوطن المبدعة ودعمهم في تحويلها إلى منتجات مفيدة.
ومما يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل اهتمام المملكة العربية السعودية بالثورة التقنية الحديثة، وجعلها محوراً مهماً لتحقيق رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر يكون مثالاً لجميع دول العالم في التطور والتقدم، وخير شاهد على ذلك الروبوت "سارة" الذي صُنِع بأيدٍ سعودية تبعث على الفخر بوطننا الغالي وأبنائه المبدعين، وذلك يعني انطلاقة تعليمية حقيقية جديدة، تهتم بتسخير التقنيات واستثمارها بفعالية في تحقيق أهداف التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتدعو إلى التحول من استهلاك التقنية إلى إنتاجها؛ لتحقيق المنافسة العالمية.