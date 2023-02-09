نحو آفاق جديدة

ويشير ذلك إلى الدور المهم المنوط بمنظومة التعليم في التخطيط الفعال للتعامل مع تلك التقنيات واستيعابها؛ بهدف مواكبة التقدم الحاصل في دول العالم، وضمان التوافق مع متطلبات العالم الرقمي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير قدرات العاملين في الميدان التعليمي؛ للتعامل مع هذه التقنيات بالشراكة مع الجهات المختصة في التدريب على هذا المجال، والتركيز على إعداد الطلاب وتهيئتهم وتدريبهم في المجالات التقنية الحديثة، وتوفير مصادر تعليمية ثرية ومتكاملة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات؛ لتعزيز التقدم المطلوب، والاستفادة من المؤتمرات العالمية، وعقد الشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى استثمار أفكار أبناء الوطن المبدعة ودعمهم في تحويلها إلى منتجات مفيدة.