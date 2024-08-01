قريبًا.. الصين ستعيد التوازن لأسعار السيارات في السعودية والعالم

في الختام، يبدو أن المستقبل القريب سيشهد إعادة توازن كبيرة في سوق السيارات، حيث ستلعب الصين دورًا محوريًا في كسر احتكار الأسعار المرتفعة وتقديم خيارات أكثر معقولية للمستهلكين في السعودية والعالم. وفقًا لتوقعات شركة McKinsey، من المتوقع أن تصل حصة السيارات الكهربائية الصينية في السوق العالمية إلى 15% بحلول عام 2030، مما يؤكد على التأثير المتزايد للصين في صناعة السيارات العالمية.