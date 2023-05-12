لعنة الذكاء الاصطناعي

وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي بات من أهم التطورات التقنية في العصر الحديث، التي يمكن استخدامها في العديد من المجالات، لكنه أصبح يشكِّل خطرًا واضحًا على العمالة البشرية، وقد يتسبب في فقدان الوظائف، وعدم المساواة في الدخل.