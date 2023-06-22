نظام الشركات الجديد وتحفيز الاقتصاد لمواكبة رؤية 2030

اشتمل نظام الشركات الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه وبدء سرَيانه، على جملة من المزايا التي ستساهم في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي؛ فنظام الشركات الجديد ينظم كل الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.