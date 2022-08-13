البنك المركزي السعودي: صمام الأمان لاقتصاد قوي

ولعل جهود المحافظ "د. فهد المبارك" في التطوير شملت جميع النواحي؛ ولعل أبرزها تفعيل خدمة العملاء والشكاوي في البنك المركزي بشكل فعال؛ فقد أصبح المستفيد من الخدمات البنكية أو التأمينية أو التمويلية يستطيع تقديم شكواه إن وجدت بوسائل كثيرة وهو في مكان عمله أو منزله أو أينما كان، وقد سهل ذلك كثيرًا على الجميع وساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي، كما بذل جهودًا كبيرة مع البنوك فيما يتعرض له العملاء من محاولات احتيال، وتوعية العميل ورفع مستوى التوعية في محاربة هذه المحاولات، والتي يقف لها الجميع بالمرصاد، ولا شك أن ما قام به من تعديل الهيكل التنظيمي للبنك موخرًا سيسهم بشكلٍ كبير في قيام البنك بمهامه الجسيمة.