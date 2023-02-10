موقع رسمي للشراء الإلكتروني..!

بعض المنتجات التي يتم استيرادها داخليًّا عند مقارنتها ببعض الدول القريبة تجد فَرقًا كبيرًا في الأسعار لديهم ولدينا. لا أتحدث عن السلع الكمالية، مثل الشنط والأحذية والملابس.. وغيرها، إنما أتحدث عن أشياء مهمة، مثل الأدوية والأغذية التي ترتفع أسعارها بلا سبب مقنع، بينما يفترض العكس بحكم أن لدينا قوة شرائية، لا تجدها لدى الكثير من الدول؛ وهو ما يحتِّم تخفيض أسعارها إلى النصف مقارنة بالدول الأخرى.