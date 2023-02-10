موقع رسمي للشراء الإلكتروني..!
بعض المنتجات التي يتم استيرادها داخليًّا عند مقارنتها ببعض الدول القريبة تجد فَرقًا كبيرًا في الأسعار لديهم ولدينا. لا أتحدث عن السلع الكمالية، مثل الشنط والأحذية والملابس.. وغيرها، إنما أتحدث عن أشياء مهمة، مثل الأدوية والأغذية التي ترتفع أسعارها بلا سبب مقنع، بينما يفترض العكس بحكم أن لدينا قوة شرائية، لا تجدها لدى الكثير من الدول؛ وهو ما يحتِّم تخفيض أسعارها إلى النصف مقارنة بالدول الأخرى.
أعتقد أن بعض التجار يسعى للكسب على حساب الوطن والمواطن بأي طريقة، وتجدهم يبالغون في رفع الأسعار متناسين أن الوقت الحالي أصبح كل شيء مكشوفًا عن طريق وسائل التواصل ومواقع البيع الإلكترونية. فمثلاً قطع غيار السيارات تُباع لدينا بأسعار عالية بينما يتحدث الكثير من رواد التواصل عن مواقع متخصصة، تبيعها بأسعار تصل إلى ربع أسعارها لدينا؟! كذلك توجد أدوية ربما لا تكون باسم الشركة نفسه ولكنها التركيبة نفسها في دول أخرى بأسعار متدنية جدًّا مقارنة بالمحلي. وقس على ذلك الكثير.
يبدو أن الحل في مواقع البيع الإلكترونية التي تحقق للمستهلك ما يريد بأسعار مخفضة. وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يوجد موقع رسمي، يتبنى هذا الأمر تحت إشراف وزارة التجارة؛ ليحظى بالمصداقية، وتقوم "التجارة" بمساعدة طالب الشراء، وتسهيل عملياته، وتوفير ما يريد من مواقع آمنة مقابل عمولة تستحصلها "التجارة" على كل عملية منفَّذة. بهذه الطريقة ستحصل الوزارة على مبالغ ضخمة نظير هذا الأمر، وأيضًا سيضطر التجار إلى تخفيض أسعارهم مرغمين؛ لأن البديل موجودٌ، ولا مجال لأسعارهم المبالَغ فيها.
فكرة تستحق النظر لفائدتها للجميع.