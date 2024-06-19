عندما يتحدث التاريخ

في السابق كانت وسائل النقل محدودة جدًّا على الجِمال والخيل، خلاف صعوبة الطريق ومخاطره. أما في العهد السعودي فإن المسألة اختلفت تمامًا؛ إذ تم تسخير جزء من الدولة في تنمية وتطوير الحرمين، والحفاظ على سلامة قاصدي وزائري هذه الأماكن المقدسة، وأصبح الحاج والمعتمر يأمن على نفسه وماله بعد أن كان قبل هذا العهد الزاهر لا يأمن على شيء، بل يودِّع أهله وداع اللاعودة.