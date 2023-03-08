اتصال عدلي دولي.. أدهشني فشكراً
حضرت بين أروقة الفندق الذي أقيمت فيه أعمال المؤتمر العدلي الدولي، تجولت بين أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، شهدت جلستين تناولتا تجارب دولية، عُدت إلى منزلي لكنني فعلياً لم أخرج من الفندق نظراً للعمل الاتصالي الذي نفذته وزارة العدل بطواقمها، والحضور الذي يفرض نفسه بتنوع الوسائل والمنتجات.
تصفحت عدة صحف أوروبية، أبحث عن أخبار هنا وهناك، كما جرت العادة، فإذا بي أرى في إحدى الصحف الفرنسية موضوعاً عن المؤتمر، ذُهلت وسعدت وتذكرت شيئاً "كنت دائماً أقول لسنا مؤثرين في الإعلام الدولي"، وفي نفس الوقت تساءلت كيف ولماذا اهتمت هذه الوسيلة الإعلامية بما يدور في قلب العاصمة الرياض.
يبدو أن شعار المؤتمر اللفظي لديه الإجابة كون الوزارة حددت هدفاً بل أهدافاً للمؤتمر ومنها جاء الشعار: "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، فعلاً تيسير التقاضي ليس أمراً يعنينا فقط، هذا هدف مشروع للبشرية أجمع، وغاية تسعى لها الحكومات.
استمر اهتمامي بالمؤتمر ومجرياته، وأصبحت دون عناء البحث أجد كل شيء على مختلف المنصات، على تويتر مثلاً كان هناك زخم عربي وبلغات أخرى، اليوتيوب والسناب شات والمنصة الأشهر التيك توك أيضاً كانت ثرية بالمؤتمر وأعماله.
شكراً لوزارة العدل، كان مؤتمراً قصير المدة، بعيد التأثير، من هنا أعلن إعجابي بالعمل الاتصالي وأحث على الاقتداء به، وسأكمل التفتيش عن أسرار هذا العمل، لأشبع ذائقتي.