اتصال عدلي دولي.. أدهشني فشكراً

حضرت بين أروقة الفندق الذي أقيمت فيه أعمال المؤتمر العدلي الدولي، تجولت بين أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، شهدت جلستين تناولتا تجارب دولية، عُدت إلى منزلي لكنني فعلياً لم أخرج من الفندق نظراً للعمل الاتصالي الذي نفذته وزارة العدل بطواقمها، والحضور الذي يفرض نفسه بتنوع الوسائل والمنتجات.