لقطات إبداعية

لغة جسد رائعة لولي العهد -حفظه الله- تحكي عبارات الفخر والثقة والعزة، فيها مفردات يشعر بها كل مواطن. الكل شاهد تلك الصور التي التقطها مبدع يستثمر الموقف واللحظة والجزء من الثانية؛ لينقل مشهد مباشر، مصدره فخر الوطن ورمز الشجاعة والعمل والإنتاج الأمير محمد بن سلمان، وهو يعبِّر من خلال الصورة عن أن الوطن بخير، والمستقبل عظيم، وكلنا فريق عمل واحد لاستقرار واستدامة المملكة العربية السعودية.