في يوم الوطن حُق لنا الفخر والاعتزاز

هذا اليوم يعني لنا الكثير وحُق لنا الفخر والاعتزاز بكلمة سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- عندما قال: "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن 21" فنحن نعيش ذلك واقعًا لما نشهده من التطور المتسارع الذي جعل لا مكان للمتهاونين والمتخاذلين؛ فالهمة العالية حاضرة في كل محب ومنتمي للوطن، وفي ذكرى الوطن نجدد العهد والانتماء والولاء للقيادة ونشحذ الهمم للارتقاء بمهاراتنا ومعارفنا كلًا في مجاله.