لماذا لا يكون المهر وردة..؟!!

وهنا أتساءل والحيرة تسكنني على نحو: لماذا لا يكون المهر لدينا وبدول الخليج أيضًا عبارة عن دبلة لا تكلف 129 دولارًا، أو وردة بيضاء من بستان يتدلى من جدرانه الاخضرار، أو يكون المهر ألفَي ريال شاملة تكاليف المأذون بدلاً من الخسائر والتكاليف الباهظة التي أثقلت عواتق الكثير من الشباب والعديد من الأسر، وأن يكون هذا الزواج عائليًا مقتصرًا على أسرتَي الزوجين فقط..؟!!