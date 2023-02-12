إنجاز الهلال يُسجَّل للجميع..!!

إنجاز الهلال يُسجَّل للجميع..!!
احتفل الرياضيون لدينا قبل الهلاليين بوصول الزعيم السعودي لنهائي كأس العالم للأندية، وتحقيقه المركز الثاني من أمام نادي ريال مدريد الإسباني أحد أعظم أندية العالم، بعد مباراة مُشرِّفة بكل المقاييس، وزيارة شباك الفريق الإسباني بثلاثة أهداف، كانت قابلة للزيادة بفرصة مانيجا الضائعة، و"بلنتي" لسالم الدوسري لم يحتسبه الحكم.
حينما يتغنى الهلاليون، إدارة ولاعبين وجماهير، بتحقيق المركز الثاني عالميًّا، والحصول على الميداليات الفضية، فهو من أبسط حقوقهم؛ فالوصول لهذا الترتيب على مستوى القارة ليس من السهل الحصول عليه، ويحتاج لعقود من الزمن والسنين الطوال..!!
الكثير من الرياضيين وأنديتنا المحلية والمتابعين العرب والخليجيين باركوا لنادي الهلال هذا المنجز؛ ما يعزز من مبادئ التنافس الشريف، ومن منظور الإنجاز الرياضي الوطني المشرف في المقام الأول..!!
مشاركة الزعيم الآسيوي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي أقيمت في المملكة المغربية، ووصوله للنهائي، درس لا بد من الاستفادة منه لبقية أنديتنا السعودية من حيث التعامل، والحضور، وتسجيل أسمائها في المحافل الدولية ولوحة الشرف وسجلات الفيفا..!!