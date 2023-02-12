إنجاز الهلال يُسجَّل للجميع..!!

احتفل الرياضيون لدينا قبل الهلاليين بوصول الزعيم السعودي لنهائي كأس العالم للأندية، وتحقيقه المركز الثاني من أمام نادي ريال مدريد الإسباني أحد أعظم أندية العالم، بعد مباراة مُشرِّفة بكل المقاييس، وزيارة شباك الفريق الإسباني بثلاثة أهداف، كانت قابلة للزيادة بفرصة مانيجا الضائعة، و"بلنتي" لسالم الدوسري لم يحتسبه الحكم.