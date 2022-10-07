أطباء "تويتر".. أين المصادر؟

أقولها بكل صراحة: أمراض ومشاكل لم يستطع العلم حسمها بشكل واضح تجدهم يعطون آراء واضحة فيها بدون الاستناد إلى مصادر؛ ما يجعل المستفيد يشك في نفسه؛ ربما هي أبحاث حديثة لم أعلم عنها، ولكن بعد فترة تكتشف أن ذلك الشخص (الطبيب أو الطبيبة) يعطي رأيًا ارتجاليًّا في هذه المواضيع الحساسة بهدف كسب أكبر قدر من المتابعين، وبغض النظر عن تبعات ذلك الرأي. ولا أعلم أين غاب الضمير والوعي والخوف من الله لدى هؤلاء؟ مشكلة المريض أنه يتعلق بالقشة؛ ولذلك يصدِّق جميع ما يقوله هؤلاء تحت باب أنهم أطباء، ولا يمكن أن يكذبوا؟