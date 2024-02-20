يوم التأسيس.. من الفُرقة إلى الوحدة

ماذا حدث بعد قيام الإمام محمد بن سعود وبروز الدولة السعودية الأولى؟ حدث انقلاب كبير في تاريخ جزيرة العرب، لم تشهده من مئات السنين؛ إذ توحدت تلك المنطقة، وأصبحت كيانًا واحدًا بعد أن كانت أشتاتًا صغيرة متفرقة، لا تحقق لساكنيها الأمن والاطمئنان ورغد العيش. أيضًا حققت الدولة السعودية الأولى عنصرَي القوة والوحدة اللذين كانا مفقودَين في هذه البقعة لسنوات طويلة، وأصبحت تلك الكيانات المتفرقة كيانًا واحدًا قويًّا، لا يجرؤ أحد على معاداته أو الإضرار به. كما تحقق أيضًا الأمن الذي كان مفقودًا لسنوات طويلة، وأصبح المسافر بين تلك المدن والقرى لا يخشى شيئًا بعد الله -عز وجل-، مطمئنًا، يذهب إلى أي مكان يريد، بل ينام في العراء مرتاح البال، بعكس ما كان يحدث في السابق من قتل وسلب لجميع المسافرين نظير انعدام الأمن والأمان.