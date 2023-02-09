لنتميز بإدارة تعليمية فعالة
في عالم يتسم بالتغيير المستمر في جميع المجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية؛ يتوجب على وزارة التعليم تطوير كافة جوانبها التنظيمية والتعليمية والبشرية والمادية لمواجهة ذلك؛ حيث خُصصت ٢٥٪ من الميزانية العامة للدولة للتعليم، وتعتبر وزارة التعليم أكبر قطاع في الدولة وأكثرها اتساعًا؛ لذلك فهي تعتمد على إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لتلبية احتياجات نظام التعليم، ويرتبط نجاحه في تحقيق أهدافه بمدى فعالية إدارات التعليم؛ إلا أنها تواجه العديد من المشكلات والصعوبات الناجمة عن العديد من العوامل المؤثرة وحراكها وتفاعلها مع المجتمع، وتفاعل مكوناتها مع بعضها.
وتتمثل المشكلات التي تواجه إدارة المناطق التعليمية في المركزية الإدارية، على الرغم من وجود إدارات تعليمية في المناطق؛ إلا أن "المركزية" تُحوّل هذه الإدارات إلى أدوات تنفيذية، فلا تشجع "المركزية" على مراعاة الظروف الخاصة بكل منطقة ومحافظة، وأن ذلك يعتبر من العوامل الطبيعية والجغرافية المؤثرة على الإدارة التعليمية.
ويعتبر عدم وجود نظام فعال لتقويم إدارات التعليم أيضًا من المشكلات التي تواجهها للتحقق من مدى تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التربوية.
ومن واقع الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم يتضح عدم وجود توازن بين الصلاحيات والمسؤوليات لمختلف مستويات الإدارة، وأنها ركزت على النواحي التنفيذية وقيدت كثيرًا منها بقيود تكاد تلغي مفهوم الصلاحية؛ مما ينتج عنه تداخل في الاختصاصات والمهام في بعض الأجهزة على المستوى المركزي وعلى مستوى إدارات التعليم.. وهذه تعتبر مشكلة في حد ذاتها.. وكذلك يعد ضعف التقنية الإدارية من المشكلات التي لا بد أن تعمل إدارات المناطق على الاهتمام بها لمواجهة التطور المعرفي والتقني.
ونظرًا لأهمية التدريب في اكتساب منسوبي إدارات التعليم المزيد من المعلومات والمعارف والمهارات التي تحسّن مستوى أدائهم وتنمّي قدراتهم، وهذا ما أكدته دراسة (Cammy 2018)؛ أن تدريب القيادات التربوية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الاستراتيجية يعمل على الحفاظ على التعليم وتحسينه في مناطقهم؛ مع ملاحظة أن هناك قلة في برامج التدريب أثناء الخدمة، وضعف نوعيته.
وأيضًا غياب الرؤية القيادية وعدم قدرة المرؤوسين على التخطيط والتفكير في طرق الوصول إلى الأهداف المطلوبة، وعدم توفر المعلومات الهامة في جميع مجلات التعليم، ووجود اللوائح وعدم مرونتها، وضعف نظام الحوافز المخصصة للعاملين في إدارات التعليم؛ جميعها من المشكلات التي تعيق إدارات التعليم في المناطق للقيام بواجبها وتحقيق أهدافها.
إذًا وللعمل على مواجهة تلك المشاكل، هناك بعض الحلول المقترحة وهي: منح مسؤولي الإدارات التعليمية العديد من السلطات الإدارية، وتكون اللامركزية إدارية وليست مطلقة حتى لا تعم الفوضى، وأن يكون هناك نظام تقويمي فعال يقوّم أداء المناطق التعليمية في الجانبين الإداري والتربوي وبناء نظام مقارنة مرجعية بين إدارات التعليم بالمملكة؛ لكي يتم الاستفادة من نقاط القوة في الإدارات الأخرى، والتجديد في الصلاحيات الممنوحة؛ حيث تشتمل على الصلاحيات التعليمية وليس الاقتصار علي الإدارية، والتنسيق الفعال بين الأجهزة المختصة على المستوى المركزي وإدارات التعليم، والتوسع في الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء التقني.
ورغم ما تقدمه وزارة التعليم والأمانة العامة لإدارات التعليم من برامج تدريبية؛ فإنه لا بد من تسخير ميزانيات هائلة، وأن تكون البرامج مصاحبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحويل الرقمي، وضرورة الاهتمام بنشر الثقافة الاستراتيجية، وأيضًا أن تكون المعلومات في متناول الجميع، وتكون هناك جهة موحدة لكل المعلومات، والعمل على إلغاء اللوائح والأنظمة القديمة التي تتعارض مع المستجدات والتطورات، والعمل على تطوير نظام الحوافز من خلال ربط الحوافز بمستوى أداء العاملين في إدارات التعليم.
وختامًا أصبح التطوير في ظل المتغيرات والمستجدات مطلبًا لا غنى عنه لمواكبة التقدم والتطور العلمي والتقني والإسهام في التنمية الشاملة.. واستشعارًا من المملكة العربية السعودية بالمشكلات التي تواجه إدارة المناطق التعليمية وضعت للتعليم من ضمن رؤية ٢٠٣٠ أهدافًا طموحة، حتى يكون تعليمًا متميزًا قادرًا على بناء جيل المستقبل، وتعتمد الرؤية على أن تكون إدارة تعليم المناطق مستقلة وفق معايير محددة، وأن تكون لها الكفاءة في مواءمة السياسات التعليمية بما يفي بمتطلبات التطوير ويلبي الاحتياجات.