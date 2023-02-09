لنتميز بإدارة تعليمية فعالة

إذًا وللعمل على مواجهة تلك المشاكل، هناك بعض الحلول المقترحة وهي: منح مسؤولي الإدارات التعليمية العديد من السلطات الإدارية، وتكون اللامركزية إدارية وليست مطلقة حتى لا تعم الفوضى، وأن يكون هناك نظام تقويمي فعال يقوّم أداء المناطق التعليمية في الجانبين الإداري والتربوي وبناء نظام مقارنة مرجعية بين إدارات التعليم بالمملكة؛ لكي يتم الاستفادة من نقاط القوة في الإدارات الأخرى، والتجديد في الصلاحيات الممنوحة؛ حيث تشتمل على الصلاحيات التعليمية وليس الاقتصار علي الإدارية، والتنسيق الفعال بين الأجهزة المختصة على المستوى المركزي وإدارات التعليم، والتوسع في الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء التقني.