سـرقـة لعيون المتابعين..!

ومما سبق فإن زيادة الوعي مطلوبة فيما يتعلق بالنشر واختيار المحتوى الهادف في ظل انفتاح وسائل الإعلام الحديثة، وانتشار صفحات التواصل والمنصات الاجتماعية.. فما تراه هينا ولا يحتمل التأويل هو في الحقيقة قد يكون مساسًا مباشرًا بالجانب الأمني أو الأخلاقي أو الإنساني أو الديني أو العرقي، وربما يحمل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، وتهديدًا للسلم العام، ويتعارض مع نظام النشر؛ وبالتالي يتوجب مع فاعليه طبقًا للنظام إصدار مذكرات الضبط والإحضار والمحاسبة النظامية، وصدور الأحكام الرادعة في النهاية..!!