"إكسبو" السعودية..!!

ومن هنا فإن معرض إكسبو، الذي ستستضيفه العاصمة الرياض عام 2030، سيكون -علاوة على التركيز في الجانب الصناعي والتقني والعلمي والإبداعي- حاملاً في طياته الاهتمام بالجانب الطبي؛ إذ سيكون من بين خططه الارتقاء بصحة الإنسان، وذلك من خلال البحث العلمي الدقيق، ومحاولة إيجاد حلول للكثير من الأمراض المستعصية بفتح المجال أمام الاختراعات والمخترعين من الأطباء والعلماء والمستشفيات ذات البحوث الطبية وأجهزتها المتطورة في العلاج، بفتح المجال لها للمشاركة..!!