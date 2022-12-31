العام الجديد.. التفاؤل يفوق الإحباط

ولأن النفس البشرية بطبعها تميل إلى التطلع والتفاؤل، وتحلم بمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا، وتداعبها الأمنيات بعام جديد مليء بالخير والاستقرار، بالرغم مما قد يشوب الواقع من قسوة وقتامة، فإن الاستبشار يمثل أفضل بداية للعام الجديد، ويتيح لنا أن نجلس مع ذاتنا، ونراجع مسيرتنا خلال العام الماضي، ونحاسب أنفسنا على ما اقترفناه بحق الآخرين، ونتسامح مع من ظلمنا، ونلتمس الأعذار لمن قصروا بحقنا، ونتجاوز مرحلة الشكوك ومساوئ الظنون.