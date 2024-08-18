الحِرف المهنية وأرباب الأُسر

ربما يعلم الجميع أن أغلب أرباب الأُسر والمتقاعدين، وكذلك الموظفون وغيرهم، في الكثير من الدول المتقدمة، لا يحتاجون لأصحاب الحِرف المهنية في منازلهم، مثل النجار والكهربائي والسباك والحداد، إلا نادرًا، وفي الحالات القصوى؛ إذ يقومون بتلك الأعمال من تلقاء أنفسهم، وبدون تدخُّل هؤلاء الحرفيين. وربما مرت في أذهاننا، سواء في الأفلام الوثائقية، أو من خلال زيارتنا لبعض تلك الدول، أن أغلب المنازل، وبخاصة في مواقف السيارات، تحتوي على العدد والأدوات كافة التي يحتاج إليها الحرفي؛ إذ تجد أصحاب تلك المنازل يقومون بها شخصيًّا بدون تدخُّل خارجي بعد أن تدربوا على ذلك، سواء من والديهم، أو من خلال الالتحاق بمعاهد تدريب خاصة، تعطي دورات بسيطة بتلك الأعمال.