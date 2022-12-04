السعودية في قلب الحدث

كذلك فإن هذه البرامج -إضافة إلى دورها الاقتصادي الكبير، وما تجلبه من دعاية مجانية لبلادنا وسط كبريات الشركات والمؤسسات المالية المرموقة على مستوى العالم- تمثل فرصة لا تُقدَّر بثمن للكوادر والمواهب السعودية للاحتكاك المباشر مع القيادات الإدارية والفنية المتميزة التي تقود تلك الشركات، واكتساب خبراتها، والدخول في اتفاقيات ومذكرات تفاهُم لنقل الخبرات وتوطين التقنية.. كما أن التنظيم الجيد لتلك المؤتمرات، وعكس ما نتمتع به من بنية تحتية عصرية متكاملة، يسهم في تقديم السعودية كقِبلة رئيسية لسياحة المعارض والمؤتمرات، وهي صناعة متنامية، يبلغ حجم الاستثمار العالمي فيها مئات المليارات من الدولارات.