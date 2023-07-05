برنامج الملك سلمان للحج
في البداية يُسرُّني أن أتقدّم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ الذي يأتي امتدادًا للنجاحات السابقة في موسم الحج كل عام، ولله الحمد والمنة.
خصصت مقالي لهذا الانجاز العظيم؛ وأنا هُنا أتحدث عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، الذي تشرف عليه وتنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويرأس مجلس إدارته صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حفظه الله، هذا الوزير الصالح الذي يعمل بكل إخلاص في ظل التوجيهات الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، فيما يخدم العمل الإسلامي ويخدم المسلمين، كما هو حاصل الآن في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تجاوز عدد ضيوفه منذ انطلاقه قبل عدة أعوام إلى 62 ألف حاجّ ومعتمر من أكثر من 92 دولة، بالإضافة لعدة دول بأمر سامٍ كريم وبأعداد كبيرة أخرى.
البرنامج له رعاية وعناية كبيرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وله أمانة خاصة بها عدد من الموظفين المتميزين المخصصين لهذا البرنامج، والذين يعملون بكل جهد وإخلاص بهدف إيصال الرسالة السامية التي يأملها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وفي هذا العام شاهدت بعيني العمل الجبار لهذا البرنامج وضيوفه من 92 دولة، ومنهم ضيوف من دولة فلسطين واليمن الدولتين اللتين تحظيان برعاية وعناية الملك سلمان، حفظه الله. ومن القصص التي وقفت عليها إبان عملي في مهمة إعلامية في الحج أن أحد ضيوف الملك سلمان، وهي من دولة أستراليا، تقول: إنني تقدّمت لسفارة المملكة العربية السعودية برغبة أن يتكفّل بي أحد فاعلي الخير؛ لعدم تمكّني من الحج، وليس لديّ وظيفة، وبعد عدة أيام اتصلوا بي وأبلغوني بأنه هُناك فاعل خير سوف يقوم بتحجيجك تقول: هل أصدق ذلك؟ ولكن الاتصال من السفارة السعودية، فقلت: من هو فاعل الخير؟ فقالوا: ادعي له فهو يريد منك الدعاء، فأصررت أن أعرف من هو فاعل الخير. وتقول: لم أعرف حتى تم استقبالي بعد أن تم حجز موعد الرحلة التي تكفّل بها فاعل الخير، الذي لم أعرفه، وبعد أن وصلت لمطار الملك عبدالعزيز في جدة تفاجأت بأن فاعل الخير هو ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان استقبالًا مهيبًا؛ تم نقلي بعدها لمكة المكرمة وبعدها أكملت حجي الأول. وهكذا عبّرت عن فرحتها بمكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي منح المسلمين في العالم العناية والرعاية الكبيرة.
تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هذه الوزارة الرائدة في خدمة العمل الإسلامي، كل عام؛ بالتنسيق المباشر مع سفارات المملكة العربية السعودية في الخارج، ومنح المسلمين فرصة الحج بضيافة ملكية كُبرى من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ويبدأ عملها الرسمي قبل موسم الحج كل عام بعدة أشهر؛ بهدف الوصول لكل مسلم مُحتاج للحج، وتتم استضافة عدد من القيادات الإسلامية والدعاة، ولكل من يخدم الإسلام وفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فبارك الله في جهود هذه الوزارة وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حفظه الله.