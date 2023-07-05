برنامج الملك سلمان للحج

وفي هذا العام شاهدت بعيني العمل الجبار لهذا البرنامج وضيوفه من 92 دولة، ومنهم ضيوف من دولة فلسطين واليمن الدولتين اللتين تحظيان برعاية وعناية الملك سلمان، حفظه الله. ومن القصص التي وقفت عليها إبان عملي في مهمة إعلامية في الحج أن أحد ضيوف الملك سلمان، وهي من دولة أستراليا، تقول: إنني تقدّمت لسفارة المملكة العربية السعودية برغبة أن يتكفّل بي أحد فاعلي الخير؛ لعدم تمكّني من الحج، وليس لديّ وظيفة، وبعد عدة أيام اتصلوا بي وأبلغوني بأنه هُناك فاعل خير سوف يقوم بتحجيجك تقول: هل أصدق ذلك؟ ولكن الاتصال من السفارة السعودية، فقلت: من هو فاعل الخير؟ فقالوا: ادعي له فهو يريد منك الدعاء، فأصررت أن أعرف من هو فاعل الخير. وتقول: لم أعرف حتى تم استقبالي بعد أن تم حجز موعد الرحلة التي تكفّل بها فاعل الخير، الذي لم أعرفه، وبعد أن وصلت لمطار الملك عبدالعزيز في جدة تفاجأت بأن فاعل الخير هو ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان استقبالًا مهيبًا؛ تم نقلي بعدها لمكة المكرمة وبعدها أكملت حجي الأول. وهكذا عبّرت عن فرحتها بمكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي منح المسلمين في العالم العناية والرعاية الكبيرة.