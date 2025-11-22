الفجوة الصامتة بين الإعلام والقطاع غير الربحي… أين الخلل؟

في الوقت الذي يشهد فيه القطاع غير الربحي في المملكة طفرة في التنظيم والحوكمة والبرامج النوعية، ما زالت العلاقة بين هذا القطاع والجهات الإعلامية تعاني فجوة واضحة، تتجلى في ضعف التواصل، وغياب التخصص، ومحدودية جودة المحتوى الذي يخرج للجمهور. وهي فجوة لا تُرى بالعين المجرّدة، لكنها تُستشعر في كل بيان يفتقد الاحترافية، وكل قصة نجاح لم تصل للناس، وكل مبادرة عظيمة لم تجد من يصوغها ويُبرز أثرها الحقيقي.