سوق الزل السياحي بيد العمالة..!

لا يمكن أن يحضر زائر للرياض بدون أن يذهب إلى سوق الزل؛ وهو ما يعني أن وجود البائع السعودي ضرورة قصوى. كما أن هذا المكان لا يحتمل أي بائع، بل يفترض أن يتم التركيز على الباعة السعوديين، وتثقيفهم، وتأهيلهم؛ ليعطوا معلومات سليمة، لا تقبل الشك؛ بحكم أن جميع السائحين والزائرين عندما يأتون إلى تلك المحال يبدؤون بالدردشة، وأخذ معلومات سياحية عن البلد من هؤلاء، بل إن الكثير منهم يستقون معلوماتهم من الباعة؛ ولذلك من الأهمية سعودة جميع العاملين دون استثناء؛ حتى تكون المعلومات صحيحة وموثقة، وبعيدًا عن أمزجة بعض العمالة الذين يفتون فيما لا يعرفون.