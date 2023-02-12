نحو إدارة تعليم حديثة
يعتبر التعليم حجر الأساس لتقدم أي مجتمع؛ لذلك تحرص الدول على توفير بيئة تعليمية خصبة لأبنائها، ساعية بذلك إلى بناء أفراد مؤهلين لقيادة عجلة التنمية لتحقيق الأهداف ومواكبة المستجدات العالمية. وقد حاز التعليم في المملكة على الاهتمام منذ القدم، وخُصصت له ميزانيات تُعد من أضخم الميزانيات حول العالم؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم ما يعادل 19% من ميزانية الدولة في عام 2020م، ويعد هو القطاع الأعلى إنفاقًا من بين القطاعات الأخرى، كما تنفق الدولة على الطالب الواحد ما يقدر بـ200 ألف ريال سنويًّا.
وتعتبر إدارات التعليم في المملكة أحد أبرز الأجهزة التعليمية الهامة التي تسعى لتنفيذ سياسات التعليم، كما تتولى مهمة الإشراف على المدارس وجميع ما يتعلق بها من كوادر مادية وبشرية ومبانٍ وتجهيزات وميزانية؛ لضمان تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الأهداف وفقًا للأنظمة والخطط المعتمدة من وزارة التعليم.
ومن الجدير بالذكر أن تقسيم المناطق التعليمية بأهدافها ووظائفها وخدماتها ومهام مديري التعليم في كل منطقة؛ تختلف من منطقة لأخرى؛ لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه المناطق سواء كان الاختلاف في مساحة المنطقة وعدد سكانها، أو في البيئة والمناخ، بالإضافة إلى الاحتياجات والإمكانيات المتوافرة لكل منطقة (البراهيم، 1439).
ومن خلال القراءة المتنوعة في الأدبيات النظرية حول واقع إدارات التعليم في مختلف المناطق في المملكة؛ ظهرت بعض جوانب القصور والخلل في بعض الإدارات؛ وهو ما من شأنه أن يعيق تحقيق الأهداف المنشودة، لذا هدفت هذه المقالة إلى تقديم حلول لتطوير إدارات التعليم المناطق في المملكة في ظل التوجهات الحديثة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك عددًا من المعوقات التي أدت إلى أداء بعض إدارات التعليم على نحو غير المأمول، وسيتم تقسيمها إلى معوقات: إدارية، مالية، تقنية، وموارد بشرية؛ لذا سأقوم بذكرها مع استعراض عدد من الحلول والأفكار.
بداية سأتطرق للمعوقات الإدارية: أن عدم وجود خطة استراتيجية واضحة أدى إلى ردود أفعال عشوائية وارتجالية للأزمات الطارئة، وبالتالي لا بد من تحديد خطة واضحة لسير العمل بها وفق وقت زمني؛ بحيث لا تتغير بتغير المسؤولين. أما بالنسبة لجمود اللوائح والأنظمة فيمكن إعادة بنائها وتجديدها وتطويرها حسب الحاجة.. وبالنظر إلى ضعف التنسيق في خطط البرامج المستقبلية بين الإدارات، فيمكن التغلب على ذلك بتفعيل الاجتماعات الدورية بين مديري التعليم في المناطق لمناقشة أبرز القضايا وعرض أبرز التوصيات والمقترحات التي يمكن تنفيذها، كما يمكن تفعيل مجتمعات التعلم المهنية بين مديري التعليم لطرح أبرز المستجدات والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة. أخيرًا من المهم التحول من بيروقراطية الإدارة؛ وذلك بتقليل عدد الأشخاص المسؤولين واعتماد نظام إلكتروني لإنجاز المهمات البسيطة العاجلة.
أما بالنسبة للمعوقات المالية، فكان أبرزها قلة المخصصات المالية لتمويل البرامج والمشروعات التطويرية، وضعف مخصصات التحفيز المادي والمكافآت التشجيعية للموظفين، ويمكن تعويض ذلك عن طريق عدة وسائل، كتفعيل الإعلانات التجارية سواء كانت على أسوار المدارس، أو بالاستفادة من المرافق المدرسية بتأجيرها خلال الفترة المسائية أو الإجازة الصيفية.. أيضًا من الممكن اعتماد صندوق للتمويل الذاتي وذلك بالاستفادة من الكوادر الإدارية والتعليمية فيتم تقديم برامج تعليمية وتدريبية أو استشارات مدفوعة من المعلمين أثناء الفترة المسائية لأفراد المجتمع.
وبالحديث عن المعوقات التقنية فقد كان هناك ضعف في البنية الرقمية في بعض المناطق، ويمكن التغلب على ذلك من خلال الاهتمام بالبنى التحتية والحرص على تحسينها. كذلك يلاحظ ضعف كفاءة البوابة الإلكترونية لبعض إدارات التعليم، وبالتالي يجب تحديث البوابات وتطويرها وتوثيق أهم الملفات والأدلة لجميع المستخدمين.
لقد كان من أبرز معوقات الموارد البشرية، نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة لقيادة عمليات التغيير والتطوير، وضعف تأهيل القيادات، وهذا يستدعي ضرورة تمهين التعليم للقضاء على قصور الإعداد قبل الخدمة.
وختامًا تعتبر إدارات تعليم المناطق بالمملكة العربية السعودية، همزة الوصل بين وزارة التعليم وبين مدارس التعليم العام؛ لذا فإن الاهتمام بتطويرها والسعي لتحسين أدائها لا بد أن يكون من أولى أولويات وزارة التعليم حتى تتحقق الأهداف المأمولة، ويحصل بتحقيقها نمو أفراد المجتمع وتطورهم؛ حيث إنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لمجتمع ما؛ زادت قدرة الأفراد على التصدي للتحديات الحديثة المستمرة وبالتالي الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.