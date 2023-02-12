نحو إدارة تعليم حديثة

يعتبر التعليم حجر الأساس لتقدم أي مجتمع؛ لذلك تحرص الدول على توفير بيئة تعليمية خصبة لأبنائها، ساعية بذلك إلى بناء أفراد مؤهلين لقيادة عجلة التنمية لتحقيق الأهداف ومواكبة المستجدات العالمية. وقد حاز التعليم في المملكة على الاهتمام منذ القدم، وخُصصت له ميزانيات تُعد من أضخم الميزانيات حول العالم؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم ما يعادل 19% من ميزانية الدولة في عام 2020م، ويعد هو القطاع الأعلى إنفاقًا من بين القطاعات الأخرى، كما تنفق الدولة على الطالب الواحد ما يقدر بـ200 ألف ريال سنويًّا.