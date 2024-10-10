معرض الصقور والصيد السعودي الدولي: مفخرة لتراثنا الخليجي

يعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حدثًا مميزًا يعكس عراقة تراثنا الخليجي ويجسد ارتباط المجتمعات الخليجية بموروثات الصيد وتربية الصقور. يمثل هذا المعرض، الذي يُقام سنويًا في المملكة العربية السعودية، نافذة واسعة تعكس عشق الإنسان الخليجي للصقور، التي كانت ولا تزال رمزًا للفخر والكرامة، وأحد أهم مكونات الحياة الصحراوية القديمة.