الصيانة ضائعة بين الموزِّع والوكيل

أغلب المستهلكين عندما يشتري منتجًا يبحث عن القريب من منزله؛ لكي يسهل عليه استبداله أو إصلاحه، لو أراد ذلك، خاصة مع اتساع مدينة مثل الرياض، ونموها بشكل كبير، وما صاحب ذلك من ازدحام مروري، وطول للمسافة؛ ما يجعل المشتري يبحث عن الراحة من عناء المشاوير الطويلة؛ ولذلك من الضروري أن يقوم الموزع باستلام المنتج الذي باعه، وتسليمه للوكيل، ومتابعة إصلاحه، ثم إعادة تسليمه للمستهلك في الموقع نفسه. أما أن يتم بيعه، ويكتب على الفاتورة عبارة (الضمان على الوكيل) فيعني ذلك (لا تقبل علينا مرة ثانية إلا للشراء، أما الصيانة ما لنا شغل فيك.. دبر أمرك مع الوكيل).