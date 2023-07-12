الصيانة ضائعة بين الموزِّع والوكيل

الصيانة ضائعة بين الموزِّع والوكيل
عندما تشتري من الموزِّع منتجًا استهلاكيًّا، مثل جهاز تلفزيون، أو جهاز كهربائي من أي نوع، وخلافه من بقية المنتجات، يكتب على الفاتورة (الضمان عن طريق الوكيل)؛ ما يضع المستهلك في دوامة البحث عن الوكيل، وأين موقعه، وطريقة التواصل معه.. وغيرها من معاناة، تجعله يرمي الجهاز، ويستبدله بآخر جديد.
عند تصريف البضاعة يتم الوصول إليك بالقرب من منزلك، وعند البحث عن الضمان (ياليل ما أطولك) لا تجد الوكيل إلا بشق الأنفس، وفي آخر مكان تتوقعه؟!
أغلب المستهلكين عندما يشتري منتجًا يبحث عن القريب من منزله؛ لكي يسهل عليه استبداله أو إصلاحه، لو أراد ذلك، خاصة مع اتساع مدينة مثل الرياض، ونموها بشكل كبير، وما صاحب ذلك من ازدحام مروري، وطول للمسافة؛ ما يجعل المشتري يبحث عن الراحة من عناء المشاوير الطويلة؛ ولذلك من الضروري أن يقوم الموزع باستلام المنتج الذي باعه، وتسليمه للوكيل، ومتابعة إصلاحه، ثم إعادة تسليمه للمستهلك في الموقع نفسه. أما أن يتم بيعه، ويكتب على الفاتورة عبارة (الضمان على الوكيل) فيعني ذلك (لا تقبل علينا مرة ثانية إلا للشراء، أما الصيانة ما لنا شغل فيك.. دبر أمرك مع الوكيل).
وهذا غير صحيح؛ وأتمنى من وزارة التجارة تغيير ذلك؛ ليصبح الموزع مسؤولاً عن الصيانة أمام المستهلك؛ فليس من حقه أن يبيع فقط، ويحقق الأرباح، بينما يرتاح من عناء الصيانة، ويضعها على المشتري.
أغلب الوكلاء لا نعرف أين تقع مراكز الصيانة لديهم، وربما تحتاج إلى بحث طويل حتى تتوصل إلى الموقع. أيضًا يُفترض وجود أكثر من مكان في المدن الرئيسية تسهيلاً على المستهلك، وإعلان تلك المواقع أمام الجمهور.