لحجّ صحي وآمن.. اعرف - خطّط - وابدأ

وهناك بعض الفئات الذين قد تزداد فرص تعرضهم لأي مرض شديد من الأمراض المعدية (مثل عدوى الجهاز التنفسي)؛ ومنهم من تجاوز 65 عامًا أو أكثر، أو من لديهم مرض رئوي مزمن بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي، ومرضى السكري، والقلب، والمدخنون، ومن يعاني من مرض مزمن في الكلى، الحوامل، ومن يعانون من نقص المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالسرطان والذين يخضعون للعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى أولئك الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء مثل الكلى أو زرع القلب ويتناولون الأدوية للحفاظ على عملية الزرع، وبعض الأشخاص الآخرين الذي يتعين عليهم استخدام أنواع معينة من الأدوية لفترة طويلة، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات، التي تضعف جهاز المناعة لديهم، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب حالة تدوم مدى الحياة.