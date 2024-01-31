"نعـين ونعـاون"... والنوم على البلاطة..!!

وفي الاتجاه الآخر نجد أن رجال الأعمال والاغنياء يقيمون حفلات زواجات أبنائهم وبناتهم في بيوتهم بشكل عائلي ومحدود؛ إذ تقتصر الدعوات على الأهل من الدرجة الأولى وأقرباء الزوجين والأصدقاء المهمين من ذوي الشراكات المستقبلية..!! لذا فالأولى أن يتم إعادة النظر في المهور من قِبل الأولياء، وكذلك الحد من التكلف، فضلاً عن المشاركة بين أهل الزوج وأهل الزوجة؛ لتكون الخسائر مناصفة بين الطرفين، ووفقًا لإمكاناتهما المادية، وسجلاتهما وحساباتهما البنكية التي تزدحم بالأصفار؛ فليس من المعقول أن يكون العريس "اللي ما في جيبه ريال" يحجز صالة أفراح بثمانين ألف ريال، أما إذا كان والد العروس من المقتدرين فليس ثمة مانع أن يتكفل هو بذلك على طريقة "نعين ونعاون" بشكلها ومكانها الصحيح..!!