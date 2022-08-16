المنتج الزراعي بين فكَّيْ "الشريطية"

بين عرض المُزارع وطلب المستهلك يُوجَد التجار وتجار التجزئة، ومَنْ يسمون "الشريطية".
المُزارع والمستهلك هما مَن يدفع فاتورة جشع هؤلاء؛ فالمُزارع يئن من ضعف الدخل الذي لا يفي بنصف تكلفة المنتجات الزراعية، والمستهلك هو الضحية دائمًا؛ فهو يترقب ويشتري، وغالبًا مشتراه عالي التكلفة؛ بسبب احتكار السوق من العمالة الوافدة.
وفي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تُنقل الصورة حية من بعض المُزارعين، الذين يصرخون بأعلى صوت: مَنْ المسؤول عن كرتون الخضار وكرتون الفواكه من المزرعة حتى وصولهما للمستهلك؟!
أعتقد أنها مجموعة حلقات ومحطات ودوائر، تمرُّ من خلالها المنتجات حتى تصل للمستهلك دون اشتراطات صحية، أو فلترات تنقية.. وقد يصل عقرب وعقربان، وعناكب، وحية المزرعة إلى منازل المستهلكين، وهذا مُشاهَد.
المنتجات الزراعية سريعة التلف، وهذه السمة حجمت من قيمة السلعة الزراعية إذا باتت دون تصريف، ولو تم التخزين فإن الفاقد يزيد.. فيظل المُزارع لا يستطيع تحمُّل خدمات ما بعد الحصاد، وتكلفة التسويق، وإيصال المنتج بالنسبة له يُعتبر عقبة، تساعد على بيع منتجاته بثمن بخس.
منذ عقود وهذه المشكلة محط أنظار الجهات المعنية، ومادة دسمة للكُتّاب، وعُقدت الكثير من الاجتماعات، ودُوِّنت الاقتراحات، ما بين إنشاء شركات تسويق، وجمعيات تعاونية، حتى وصل الأمر مؤخرًا إلى تسليم الأمر برمته إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحتى اليوم لم نرَ نظامًا يحمي المُزارع والمستهلك.
من الضروري طرح المشكلة على أهل التخصص والفكر، وليس على طاولات الاجتماعات التي قد لا تجد فيها صاحب فكر متقدم وابتكاري.. فقد نصل إلى طريقة ناجعة وناجحة.
نحن أمام ظاهرة تسويق عشوائية، تحتاج إلى ترتيب وإخراج، وتخطيط مُحْكم، ثم التنفيذ، فما لا يُدرَك جُلُّه لا يُترَك كُلُّه.. فالأهم اليوم الطريقة التي تحفظ المنتج من التلف، وتحفظ حقوق المزارعين، وتأمين الأمن الغذائي للمستهلك سعرًا وصحة وجودة.
لا بد من مظلة حكومية، تضبط الأسعار، وتُصنِّف العبوات، وتزيد من عدد الأسواق المركزية.
الزراعة تسدُّ الجوع، والصناعة توفِّر الاحتياجات، لكن التعليم يزرع ويصنع، بمعنى أن التعليم أم الزراعة والصناعة.
الخوف كل الخوف من تسرُّب المزارعين؛ بسبب الواقع المرير.. وأعتقد جازمًا أن التسرُّب قد حصل، لكننا اليوم أحوج ما نكون من أي وقت مضى إلى تشجيع المزارعين، وإعفائهم من الكثير من الضرائب والرسوم، ومنحهم القروض.. ومثل هذه الحوافز موجودة أصلاً، ولكنها غير مقننة، وغير فاعلة؛ ويجب مراجعتها، وفق ما يُطرَح من رؤى.
الواقع أننا اليوم أمام عرض متفاوت للمحاصيل الزراعية ما بين الوفرة والشح، وأمام طلب ثابت ودائم من المستهلك، ومؤشر ارتفاع الأسعار يخضع لكثرة أو نقص المنتج الزراعي، وليس العكس.
يجب تثبيت الأسعار للمنتجات الزراعية أو بعضها من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو ما في حكمها، وفق آلية مُحْكمة، عن طريق خدمات التوصيل السريع لنقاط الاستقبال، ثم دوائر وحلقات البيع، والفائض يتم تحويله لشركات خاصة في التعليب والتجميد.