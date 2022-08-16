المنتج الزراعي بين فكَّيْ "الشريطية"

الخوف كل الخوف من تسرُّب المزارعين؛ بسبب الواقع المرير.. وأعتقد جازمًا أن التسرُّب قد حصل، لكننا اليوم أحوج ما نكون من أي وقت مضى إلى تشجيع المزارعين، وإعفائهم من الكثير من الضرائب والرسوم، ومنحهم القروض.. ومثل هذه الحوافز موجودة أصلاً، ولكنها غير مقننة، وغير فاعلة؛ ويجب مراجعتها، وفق ما يُطرَح من رؤى.