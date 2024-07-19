كبار السن وتطبيقات المستشفيات!

قبل أيام قلائل كنتُ في أحد المراكز الصحية في إحدى المدن الصغيرة التي تقع بالقرب من الرياض، وأثناء وقوفي عند موظف الاستعلامات حضر مواطن كبير بالسن -ويبدو أنه لا يقرأ ولا يكتب- وطلب الذهاب إلى الطبيب، فقال الموظف: هل حجزت عن طريق التطبيق موعدًا؟ فقال الرجل: لا، لم أحجز موعدًا. وفي الوقت نفسه في الشباك المجاور حضرت امرأة كبيرة في السن، تطلب مراجعة الطبيب، فسألها السؤال نفسه، فقالت: لم أحجز موعدًا. فقال لهما: احجزا عن طريق التطبيق قبل الحضور. فذهبا للخارج.