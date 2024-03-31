الانتحار قبل السحور والإفطار..!!

لا أخفيكم، كنت أعتقد أن أجواء شهر الخير الروحانية ستطغى إيجابًا على سلوكيات قائدي المركبات؛ ليصبح هذا الشهر الأقل في عدد الحوادث المرورية، خاصة أن السبب الرئيسي في تلك الحوادث هو السرعة الجنونية التي تعتبر في حكم الانتحار؛ فمن يقود سيارته بتهور وسرعة غير عقلانية؛ ما يتسبب في هلاك نفسه أو غيره، أو إلحاق الضرر بهما، هو في حكم المخطئ شرعًا، وتلحقه جناية ذلك الفعل.