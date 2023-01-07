وغاب القمر

لله ما هذه النفس الكريمة.. لله ما هذه اليد الباذلة.. لله ما هذا السخاء.. فليس بجديد؛ لقد نشأت رحمها الله عليه منذ نعومة أظفارها في بيت والدها وأهلها؛ إذ كانوا يُبشِّر بعضهم بعضًا بقدوم الضيف، ويتنافسون في البذل، ويتسابقون في إقراء الضيف. لقَّبهم الناس بـ(معشين الشجر)؛ ذلك أنهم أعدوا وليمة حينما رأوا من بعيد سوادًا وجهامًا، ظنوه ضيوفًا، فما لبثوا حتى تبين لهم أنه شجر أسفل الوادي؛ فلُقبوا بمعشين الشجر، ثم شبَّت وما شابت على تلك النشأة الكريمة في بيت زوجها عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي -رحمه الله-؛ إذ كان باب بيته لا يوصد؛ يفد إليه كل أهل بلدته إذا قَدِموا إلى الرياض، لا يكادون يعرفون سواه، فضلاً عن بقية أقاربه وجيرانه وأصدقائه.. يقصده القريب والبعيد لعقود متوالية، كلما ارتحل من منزل رحل معه الكرم والبذل، من الحريق إلى الرياض إلى شقراء إلى مزرعة العب.. فأصبح هذا لأكثر من ثمانية عقود لزامًا لا ينفك عنها، وكأنه روحها.