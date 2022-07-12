نجاح الحـج.. درس يفيد العالم

مثل هذه الخدمات المميزة والاهتمام الذي يحصل عليه الحجاج من قِبل حكومتنا الرشيدة تحت إشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تقابله مشاعر تفيض بالفرح والفخر والشكر والعرفان من الحجاج وهم يغادرون إلى بلدانهم، وذلك من خلال رسائلهم عبر وسائل الإعلام، وكذلك من خلال الصفحات الاجتماعية ومنصات التواصل؛ وهو أمر طبيعي جدًّا، ومنطقي، وواقعي.. فما وجدوه يفوق الحلم والأمنيات وصفًا وتعبيرًا..!!