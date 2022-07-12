نجاح الحـج.. درس يفيد العالم

أتم الحجاج من مختلف بقاع الأرض مناسك حجهم لهذا العام بكل سهولة ويسر وروحانية، وهو أمر ليس بغريب نظير ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن، سواء في مواسم الحج أو على مدار العام، من خدمات طبية وإنسانية وإرشادية، وتسهيلات في النقل والتنقلات..!!
الحاج اليوم لا يشعر بالتعب والمجهود البدني والعطش؛ ففي كل زاوية ومكان في المشاعر المقدسة يوجد الماء ومختلف المشروبات، وأنوع الألبان والخضراوات والوجبات السريعة المجانية كافة، وسيارات الإسعاف المجهزة، والأدوية ووسائل الاتصال، ولا يبعد بين كل نقطة تقدم هذه الخدمات سوى عشرات من الأمتار، وكذلك أجهزة التكييف، والمرشدين وموظفي الاستعلامات ورجال الأمن الساهرين على راحة الحجاج..!!
مثل هذه الخدمات المميزة والاهتمام الذي يحصل عليه الحجاج من قِبل حكومتنا الرشيدة تحت إشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تقابله مشاعر تفيض بالفرح والفخر والشكر والعرفان من الحجاج وهم يغادرون إلى بلدانهم، وذلك من خلال رسائلهم عبر وسائل الإعلام، وكذلك من خلال الصفحات الاجتماعية ومنصات التواصل؛ وهو أمر طبيعي جدًّا، ومنطقي، وواقعي.. فما وجدوه يفوق الحلم والأمنيات وصفًا وتعبيرًا..!!
جمالية ونجاح حج هذا العام امتداد وترسيخ لثقافة سنوات من النجاحات السابقة؛ وبالتالي هي رسالة حقيقية، تستحق أن تُدرس للعالم في كيفية إدارة الحشود المليونية لمن أراد أن يحقق النجاح ورضا الناس، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم..!!
من أجل الحجاج قامت السعودية بحفر الطرق في الجبال، وشيَّدت الأنفاق، وبنت المرافق العامة فوق الأرض وتحتها، وأنشأت مشاريع القطارات التي هي من الأكبر والأحدث على مستوى العالم.