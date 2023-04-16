السودان على كـف "حميدتي"..!!

السودان سلة غذاء العالم؛ لما تتميز به من موقع استراتيجي، وتربة قابلة للزراعة، ورعي الأغنام، وصناعة الأغذية، وكذا الأدوية.. ولمرور نهر النيل بها، وهو واحد من أعظم الأنهار في العالم منذ آلاف السنين..!! لكن كل ذلك لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب، وبالطريقة الصحيحة والنموذجية لبلد من المفترض أن يستغل الثروات المائية والزراعة والثروة الحيوانية؛ إذ انشغلت البلاد -للأسف- بالحروب الأهلية جنوبًا وشمالاً، والمنازعات السياسية، وسيطرة الميليشيات والعصابات وتجار الأسلحة على حساب استقرار هذه البلاد الطيبة..!!