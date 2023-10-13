عمق جذور اللغة العربية

هنالك أكثر من 97 مكاناً في العالم يُدعى بيرج، موزعة في أكثر من 13 دولة. وقد توجد في الدولة الواحدة أماكن عدة بهذا الاسم، خاصة في بريطانيا والسويد والنرويج وألمانيا، ويُوجد في السويد وحدها أكثر من 17 مدينة تُدعى بيرج، وأقصاها شمالاً يقع في منطقة ترومس في النرويج، مثال Luxembourg، Pittsburgh، Harrisburg،… إلخ.