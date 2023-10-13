عمق جذور اللغة العربية
هنالك أكثر من 97 مكاناً في العالم يُدعى بيرج، موزعة في أكثر من 13 دولة. وقد توجد في الدولة الواحدة أماكن عدة بهذا الاسم، خاصة في بريطانيا والسويد والنرويج وألمانيا، ويُوجد في السويد وحدها أكثر من 17 مدينة تُدعى بيرج، وأقصاها شمالاً يقع في منطقة ترومس في النرويج، مثال Luxembourg، Pittsburgh، Harrisburg،… إلخ.
وبالنظر إلى هذه الكلمة الأوروبية، فللمرء أن يسأل عن جذرها، وسبب انتشارها في المدن القديمة سواء في أوروبا أو خارجها.
هذه التوريقة محاولة للإجابة عن هذا السؤال. جمعت أكثر من 500 جذر من جذور اللغات الهندوأوروبية.. ووجدت تقارباً غريباً بينها وبين جذور اللغة العربية. مع ذلك كنت أعمل بمبدأ التكذيب محاولاً دحض ما يظهر بادي الرأي من تقاربٍ بين تلك العائلات اللغوية، لكن لفت انتباهي التشابه البين في أسماء الأعيان والمدن.
كلمة burg الإنجليزية بمعنى برج، وهو القصر المحصن من الجذر الجرماني *burgs، يرى العالم Watkins أن الجذر الهندوأوروبي bhergh بمعنى مرتفع، مشيراً إلى التلال المرتفعة أو القصور المحصنة المشيدة.
والبرج في العربية كل ما علا وظهر وارتفع من حصن وغيره.
إذاً، فقد تكون أسماء المدن دالة على تقارب أصلها.
ملحق قائمة ببعضها:
England Edit Examples: Alburgh Aldeburgh Bamburgh Barnburgh Bawburgh Blythburgh Burghfield Carrawburgh Chedburgh Dickleburgh Drumburgh Dunstanburgh Fleggburgh Flookburgh Grundisburgh Happisburgh Hoo St Werburgh Ickburgh Kettleburgh Longburgh Mayburgh Henge Newburgh (disambiguation) Oxburgh Hall Rumburgh Ryburgh Shuckburgh Smallburgh Southburgh St Werburghs Tasburgh Whinburgh Winfrith Newburgh Yarburgh Scotland Edit Branderburgh Dryburgh Edinburgh Fraserburgh Helensburgh Jedburgh Leverburgh Maryburgh Musselburgh Newburgh (disambiguation) Osnaburgh Roxburgh Salsburgh Winchburgh Williamsburgh Kingsburgh, Skye