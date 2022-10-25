"ثلاثـة مفطحات" عشـاء المـدير..!!

يساورني شك، حد اليقين، أن معظم الذين يقدِّمون الهدايا التذكارية، المكوَّنة من "سيف ودهن عود ومسبحة وبشت" بعد وجبة عشاء فاخر، تحتوي على ثلاثة مفطحات لمديري المراكز ورؤساء الأقسام والمديرين من المعيَّنين الجدد، وكذلك القدماء، لا يعلمون أن مثل هذه الإجراءات تُعتبر مخالفة، خاصة إذا كان ذلك المحتفَى به لا تربطه علاقة نسب أو صلة رحم أو جوار في سكن أو زمالة عمل، على أقل تقدير من الإقناع..!!