موظف.. ويملك "بوجاتي"..!!

في الحقيقة، بعض الموظفين لا يعتمدون على الراتب وحسب، بل إنهم يبيعون ويشترون ويستثمرون في الأسهم والتجارة الإلكترونية، ويتحركون بشكل عام في السوق؛ ما يجعلهم يحققون مبالغ كبيرة، تصل للملايين. ففي هذه الحالة تكون أموالهم قد جاءت بطريقة سليمة، ومن عرق جبينهم.. لكن عبء الإثبات هو المشكلة؛ فالكثير من الأمور المالية والبيع، وفتح المحال، وتحصيل الإيجارات، والسمسرة، والدخول في مبايعات سريعة ومشاريع صغيرة، لا تكون في الغالب موثقة بعقود أو أوراق رسمية وحوالات بنكية معتمدة وواضحة..!!