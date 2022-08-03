"الزنبرك" التايواني.. مَنْ يملكه اليوم؟

صراع الصينيين، الشيوعيين والقوميين، هو صراع قديم، نشأ بعد الحرب العالمية الثانية عندما اشتعلت حربٌ أهلية داخل الصين بين هذين التيارَين الأساسيَّين، واستمر الصراع بينهما على مدار ثلاث سنوات، من 1946م إلى 1949م، انهزم فيه القوميون، وفروا إلى البحر "جزيرة تايوان"، حيث أقاموا فيها جمهورية تحت اسم "جمهورية الصين"، واتخذوا "تايبيه" عاصمة لهم. وعلى الشاطئ البري المقابل أقام الشيوعيون "جمهورية الصين الشعبية"، واتخذوا "بكين" عاصمة لها.