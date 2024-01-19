أغاليط وحقائق حول اللغة

10. الكتابة أكمل من الكلام. نعم، يشترك الكتابة والحديث في استخدام اللغة، ولكن أحدهما أصيل والآخر طارئ، ولا يمكن تفضيل الطارئ على الأصيل. الثابت منذ الأزل أن الحديث جزء من اللغة، بخلاف الكتابة التي اخترعها السومريون قبل بضع آلاف السنين. وإلى هذه اللحظة، فإن أكثر من نصف عدد لغات العالم ليس بها نظام كتابي، لأنهم بكل اختصار لا يحتاجونه، فجميع البشر يشتركون في القدرة على التعبير عن أنفسهم. بل تميزت اللغات المحكية في قدرتها الفائقة على الخطابة والفصاحة والطلاقة. وقلة من البشر من امتلك ناصية الكتابة العالية. قد تكون الكتابة أدق لأنها تستلزم المراجعة والتحرير وخلو المكتوب من الخطأ والملاحظات بخلاف المنطوق الذي يعتمد على تكوين الأفكار الآنية بشكل مباشرة. لأجل ذلك، فلا يتناول الكتابة إلا من تعلم بشكل نظامي لتطلبها معرفة قواعد الكتابة. يفضل النطق الكتابة بالعفوية، وقلة المسؤولية، وعدم التكلف بينما الكتابة تستلزم المعيارية والمحاسبة.