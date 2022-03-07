"SAMI" تُبهر أنظار العالم وتخطف الأنفاس

تشرفتُ بزيارة معرض الدفاع العالمي، الذي تقيمه الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في دورته الافتتاحية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. وقد أُعجبت بما رأيته، وبلغت مني الدهشة مبلغًا عظيمًا. وللحقيقة والإنصاف، وبكل تجرد أقول: إن هذه الشركة التي لم يمضِ على تأسيسها سوى سنوات معدودة قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توطين 50 % على الأقل من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. كما حققت إنجازات مهمة ولافتة، تزيد من الفخر بالانتماء لهذه البلاد العظيمة التي تثبت في كل يوم أن أبناءها على قدر المسؤولية التي وضعتها فيهم قيادتها الرشيدة.