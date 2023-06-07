الرياضة.. هدف يبحث عن مرمى المال والأعمال..!!
جذبُ المؤسسات الخاصة للمشاركة في جزء من ملكية الأصول الحكومية، والاستثمار بها، أمرٌ مهمٌّ اقتصاديًّا.. والرياضة هي الطريق السليم للوصول إلى الأهداف، وهو مطلب استراتيجي وفق ركائز رؤية 2030م؛ لتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى الرفاهية.. فهذا التخصيص يعزز التكامل على مختلف المستويات.
ويمكن تلخيص أهم مفتاح للاستثمار الناجح في كلمتين فقط، هما: (تخصيص الأصول).
وقد أثبتت التجارب العالمية أن عمليات الخصخصة كانت في المجمل ناجحة، بالرغم من أن الكثيرين لا يربطون بين الخصخصة وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، ويعتقدون بعدم ترابطهما، وهذا منطق غير صحيح إطلاقًا.
يجب أن تبدأ أي مناقشة حول الاستثمار، أو وضع قيمة نقدية للبيئة، بالسكان ومدى شغفهم للرياضة والتشجيع، ومدى اتساع القاعدة الجماهيرية للنادي المراد الاستثمار فيه، وما يملكه من بنية تحتية وفوقية.. مع وجود خيارات أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين.
ويجب على الشركات أن تستثمر أكثر وأكثر في جذب الرأي العام الرياضي.
إن السعي الكامل وراء الاستثمار في القيمة يتطلب منك أن ترى أين يخطئ الجمهور؛ حتى تتمكن من الاستفادة من تصوراتهم الخاطئة، كما قال (جاي سبير).
ما يهم في الاقتصاد الرياضي الجديد ليس عائد الاستثمار، بل العائد على الشركة. ولعبة الاستثمار تزداد تنافسية، وتتوالد خانات الآحاد إلى عشرات ومئات!!
فالخصخصة حبَّة مُرّة، لكنها حبَّة دواء، كما قال: "فريدريك تشيلوبا".
عادة ما يفوز الفريق الذي يضم أفضل اللاعبين؛ ولهذا السبب تحتاج إلى استثمار معظم وقتك وطاقتك في تطوير فريقك، كما قال "جاك ويلش".
والاستثمار طويل الأجل هو الرابح دائمًا، وهذا ما أكده "وارن بافيت" في مقولته الشهيرة: "دائمًا أستثمر على المدى الطويل".
أكبر سوق للأنشطة الرياضية يمكنك الاستثمار فيه هو: سوق الشباب. والعثور على هذه الحقيقة أفضل من العثور على منجم ذهب. قال "أمارتها سين": "النمو الاقتصادي دون الاستثمار في التنمية البشرية هو نمو غير مستدام، وغير أخلاقي".
إيجابيات الخصخصة أكثر من سلبياتها؛ ولذلك يجب حماية المشجع (السعودي، الخليجي والعربي) من جشع المستثمرين، وألا يهتم المستثمر بالربح على حساب المستوى الفني.
وتجارة الرياضة وتجارة الرياضيين يجب أن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
هل خصخصة الأندية الرياضية ستضعف القاعدة الجماهيرية أم العكس؟! ليعلم التاجر والنادي أن القاسم المشترك بينهما هو: المشجع!!
أنا متأكد أن الأندية السعودية ستتمتع بقوة كبيرة بعد التخصيص، ويخف العبء على ميزانية الحكومة السنوية. ويمكن للحكومة أن تساعد، لكننا بحاجة إلى إجراء هذا الانتقال الآن للتعافي بقيادة الاستثمار الخاص!!