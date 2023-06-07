الرياضة.. هدف يبحث عن مرمى المال والأعمال..!!

وقد أثبتت التجارب العالمية أن عمليات الخصخصة كانت في المجمل ناجحة، بالرغم من أن الكثيرين لا يربطون بين الخصخصة وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، ويعتقدون بعدم ترابطهما، وهذا منطق غير صحيح إطلاقًا.