الدوري العالمي للعميد..!!

احتفل جمهور وعشاق ومحبو نادي الاتحاد السعودي ببطولة الدوري السعودي بعد تغلُّب فريقهم على الفيحاء بثلاثية مؤخرًا، وطغت مشاعر الفرح والابتهاج الكبير على محياهم وفي نفوسهم النابضة بالحب، وردود فعلهم وتعاطيهم مع إنجاز فريقهم، سواء داخل مناطق السعودية أو في العديد من الدول العربية، نتيجة تحقيق ناديهم العريق إنجازًا بعد طول غياب، هو دوري روشن لموسم 2023، باعتباره أصعب دوري منذ انطلاق هذه المسابقة الرياضية التاريخية..!!