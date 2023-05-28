الدوري العالمي للعميد..!!
احتفل جمهور وعشاق ومحبو نادي الاتحاد السعودي ببطولة الدوري السعودي بعد تغلُّب فريقهم على الفيحاء بثلاثية مؤخرًا، وطغت مشاعر الفرح والابتهاج الكبير على محياهم وفي نفوسهم النابضة بالحب، وردود فعلهم وتعاطيهم مع إنجاز فريقهم، سواء داخل مناطق السعودية أو في العديد من الدول العربية، نتيجة تحقيق ناديهم العريق إنجازًا بعد طول غياب، هو دوري روشن لموسم 2023، باعتباره أصعب دوري منذ انطلاق هذه المسابقة الرياضية التاريخية..!!
الاتحاد لم يجد الطريق ممهدًا ومفروشًا بالورود وأشجار الجاكرندا البنفسجية، بل واجه منافسة حامية وشرسة من أقرب منافسيه نادي النصر بلاعبه "الدون" حتى آخر الجولات، فضلاً عن محاولة تشتيت لاعبيه ومدربه وإدارته بكل الوسائل والطرق الإعلامية؛ كي يفقد الثقة في نفسه، ويتعثر، وهو ما لم يحدث بسبب وجود إدارة ومدرب على قدر عالٍ من المهنية التدريبية والإدارية والخبرة الفنية، والتعامل مع المباريات بانضباطية تامة من اللاعبين..!!
تحقيق فريق الاتحاد بطولة الدوري لهذا الموسم فيه من الفوائد الكثير، منها المشاركة العالمية في بطولة كأس العالم للأندية منتصف شهر ديسمبر، وكذلك سيعزز لدى الاتحاديين الثقة في هذا الفريق آسيويًّا، والبطولات المحلية في المواسم القادمة، وزيادة شعبيته، ودخول الشركات الراعية للظفر بالتعاقد معه..!!
ألف مبروك، وآلاف مؤلفة من التبريكات لكل الاتحاديين في كل مكان على وجه الأرض تحقيق فريقهم "الدوري الاستثنائي العالمي"، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة المنافسة بين أنديتنا، ويزيد من متابعة دورينا من القنوات العالمية نظرًا لجماهيرية الاتحاد، وانتشار أهازيجه، والإبداع في رسم "التيفو" في المدرجات..!!